Зеленський проситиме ЄС допомогти з підвищенням зарплат військовим

Президент України Володимир Зеленський має намір звернутися до європейських союзників з проханням допомогти профінансувати підвищення зарплат військовим, щоб зменшити зростаючий дефіцит новобранців.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив журналістам у Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Раніше європейці відмовлялися надавати фінансування на зарплати нашим військовослужбовцям, лише на зброю. Наші військовослужбовці самі можуть бути зброєю, яка захищає всіх", - сказав Зеленський.

Видання стверджує, що уряд хоче мотивувати більше добровольців, пропонуючи значні виплати тим, хто підписує військові контракти. Однак збільшення виплат солдатам збільшить навантаження на державний бюджет України, дефіцит якого минулого року перевищив 20% валового внутрішнього продукту на тлі величезних військових витрат.

Україна покладається на десятки мільярдів доларів допомоги від своїх іноземних союзників, які досі відкидали ідею прямого покриття військових витрат.

Незважаючи на вимоги Міжнародного валютного фонду, який надає Україні програму кредитування на суму близько 16 млрд доларів, скоротити дефіцит, уряд не планує підвищувати податки.

За словами прем’єр-міністра України Юлії Свириденко, наразі міжнародні донори гарантували лише близько половини з 75 млрд доларів, необхідних Україні на покриття бюджету протягом наступних двох років.

Зеленський заявив, що Україна щорічно потребує 25 мільярдів доларів для виробництва безпілотників, глушилок та ракет, що призведе до дефіциту бюджету до 65 мільярдів доларів наступного року.

За словами президента, він почав обговорення цього питання з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, а також з американцями.

"Це дуже складна тема", - зазначив Зеленський.