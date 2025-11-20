UA

Зеленський отримав проект мирного плану США і обговорить його з Трампом

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Український лідер Володимир Зеленський офіційно отримав від Сполучених Штатів проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу президента України.

"Україна від перших секунд російського вторгнення прагне миру, і ми підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир. Україна від початку цього року підтримувала пропозиції Президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття", - йдеться у заяві.

У Зеленського наголосили, що Україна готова до конструктивної співпраці зі США і партнерами у ЄС та світі задля досягнення миру.

"Президент України найближчими днями розраховує обговорити з Президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру", - повідомив Офіс президента.

Що відомо про мирний план США

Нагадаємо, західні ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили розробку чиновниками США і Росії "плану завершення війни" в Україні. Згідно із неофіційними даними, у його створенні брав участь посланник російського диктатора Кирило Дмитрієв.

Зазначається, що документ нібито складається з 28 пунктів і фактично передбачає капітуляцію України. Зокрема, від Києва вимагають, щоб він відмовився від Донбасу, половини чисельності ЗСУ і не тільки.

Reuters повідомило, що американський "мирний план" у Києві має представити делегація США, яку очолить міністр армії США Ден Дрісколл.

Український лідер на тлі чуток про план США підкреслив, що Україна готова працювати в будь-яких змістовних форматах, щоб припинити війну з РФ.

Сьогодні, 20 листопада, Bloomberg повідомило про ще дві ключові вимоги мирного плану США. Зокрема, нібито йдеться про зняття міжнародних санкцій, а також зупинку процесів, які документують злочини росіян проти мирного населення та інфраструктури України.

