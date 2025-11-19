Зеленський висловився на тлі чуток про "мирний план" для України від США

Україна готова працювати заради встановлення миру в змістовних форматах. Тільки у президента США Дональда Трампа є достатньо сили для завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

Голова української держави подякував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за сьогоднішній візит. Україна цінує залученість Туреччини в дипломатичну роботу і всю її активність. Під час переговорів лідери детально обговорили реальні шляхи до надійного і гідного миру.

"Ми в Україні від початку цього року підтримуємо всі рішучі кроки та лідерство президента Трампа, кожну сильну та справедливу пропозицію, щоб завершити цю війну. І тільки президент Трамп і Сполучені Штати Америки мають достатню силу, щоб війна нарешті закінчилася", - зазначив він.

За словами Зеленського, Ердоган запропонував формати розмови, які він підтримав. І Україна цінує, що Туреччина готова надати для цього майданчик.

"Ми готові працювати і в будь-яких інших змістовних форматах, які можуть принести результат. Але головне для зупинки кровопролиття і тривалого миру - щоб ми працювали в координації разом з усіма партнерами і щоб американське лідерство залишалося дієвим, сильним і наближало мир, який протримається довго і забезпечить безпеку людям", - додав президент.