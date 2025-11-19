Зеленський висловився на тлі чуток про "мирний план" для України від США
Україна готова працювати заради встановлення миру в змістовних форматах. Тільки у президента США Дональда Трампа є достатньо сили для завершення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
Голова української держави подякував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за сьогоднішній візит. Україна цінує залученість Туреччини в дипломатичну роботу і всю її активність. Під час переговорів лідери детально обговорили реальні шляхи до надійного і гідного миру.
"Ми в Україні від початку цього року підтримуємо всі рішучі кроки та лідерство президента Трампа, кожну сильну та справедливу пропозицію, щоб завершити цю війну. І тільки президент Трамп і Сполучені Штати Америки мають достатню силу, щоб війна нарешті закінчилася", - зазначив він.
За словами Зеленського, Ердоган запропонував формати розмови, які він підтримав. І Україна цінує, що Туреччина готова надати для цього майданчик.
"Ми готові працювати і в будь-яких інших змістовних форматах, які можуть принести результат. Але головне для зупинки кровопролиття і тривалого миру - щоб ми працювали в координації разом з усіма партнерами і щоб американське лідерство залишалося дієвим, сильним і наближало мир, який протримається довго і забезпечить безпеку людям", - додав президент.
"Мирний план" США
Нагадаємо, сьогодні, 19 листопада, ЗМІ написали про те, що чинні та колишні американські й російські чиновники підготували "мирний план", щоб завершити війну РФ проти України.
Як з'ясувалося, такий план передбачає нездійсненні для України умови. Зокрема, йдеться про передачу Росії контролю над Донбасом і значне скорочення чисельності українських солдатів.
Axios із посиланням на джерела писало про те, що посланник російського диктатора Кирило Дмитрієв, який розробляв план, "був задоволений результатом".
Очікується, що завтра, 20 листопада, таку ініціативу в Києві може представити делегація США, яку очолить міністр американської армії Ден Дрісколл.