Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом

"Украина с первых секунд российского вторжения стремится к миру, и мы поддерживаем все содержательные предложения, которые способны приблизить настоящий мир. Украина с начала этого года поддерживала предложения Президента Трампа, чтобы закончить кровопролитие", - говорится в заявлении.

У Зеленского отметили, что Украина готова к конструктивному сотрудничеству с США и партнерами в ЕС и мире для достижения мира.

"Президент Украины в ближайшие дни рассчитывает обсудить с Президентом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, которые нужны для мира", - сообщил Офис президента.