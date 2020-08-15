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Зеленский отреагировал на выдачу "вагнеровцев" России

Киев, Суббота 15 августа 2020 10:22
Зеленский отреагировал на выдачу "вагнеровцев" России
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

По его словам, последствия этого решения будут трагическими

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выдачу России боевиков частной военной компании "Вагнера", которых задержали под Минском. Среди них есть граждане Украины.

Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

"Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий. Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не отвечает духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи.", - заявил Зеленский.

По его словам, выданные России боевики вернутся к "распространению войны", а последствия этого "будут трагическими".

"Последствия этого решения будут трагическими. Мы понимаем, что "вагнеровцы" все равно вернутся к своему привычному занятию - распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один пылающий, обескровленный Донбасс, создать который "вагнеровцы" очень хорошо умеют", - отмечает президент.

Он добавил, что избежать ответственности не удастся.

"Однако и сами "вагнеровцы", и кто-либо другой, чей бизнес по их собственной характеристике - смерть, должны понимать: все равно придется отвечать. Перед законом или уже сразу перед Богом - покажет время. Избежать ответственности никто не сможет", - резюмирует Зеленский.

Напомним, ранее в СНБО заявили, что возвращение белорусскими властями боевиков "Вагнера" в Россию является недружелюбным шагом в отношении Украины.

Отметим, вчера Беларусь передала России 32 ранее задержанных боевиков "Вагнера", которые уже находятся на территории РФ.

Ранее сообщалось, что часть из них воевала на Донбассе в составе боевиков.

Кроме того, Александр Лукашенко заявлял, что задержанных боевиков не выдадут Украине, пока не будет доказана их вина в конкретных преступлениях.

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