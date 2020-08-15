Зеленський відреагував на видачу "вагнерівців" Росії

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За його словами, наслідки цього рішення будуть трагічними

Президент України Володимир Зеленський відреагував на видачу Росії бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", яких затримали під Мінськом. Серед них є громадяни України.

Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Це погана історія. Історія, в якій явно нехтували довірою, об'єктивністю та адекватною оцінкою негативних наслідків. Вважаємо таке рішення, м'яко кажучи, несправедливим і таким, що не відповідає духу відносин між Україною та Білоруссю, заснованих на принципах поваги та взаємної допомоги.", - заявив Зеленський.

За його словами, видані Росії бойовики повернуться до "поширення війни", а наслідки цього "будуть трагічними".

"Наслідки цього рішення будуть трагічними. Ми розуміємо, що "вагнерівці" все одно повернуться до свого звичного заняття - поширення війни. Дай Боже, щоб білоруській владі не довелося і на своїй території отримати ще один палаючий, знекровлений Донбас, створити який "вагнерівці" дуже добре вміють", - зазначає президент.

Він додав, що уникнути відповідальності не вдасться.

"Однак і самі "вагнерівці", і хто-небудь інший, чий бізнес за їх власною характеристикою - смерть, повинні розуміти: все одно доведеться відповідати. Перед законом або вже відразу перед Богом - покаже час. Уникнути відповідальності ніхто не зможе", - резюмує Зеленський.

Нагадаємо, раніше в РНБО заявили, що повернення білоруською владою бойовиків "Вагнера" у Росії є недружнім кроком стосовно України.

Відзначимо, вчора Білорусь передала Росії 32 раніше затриманих бойовиків "Вагнера", які вже знаходяться на території РФ.

Раніше повідомлялося, що частина з них воювала на Донбасі у складі бойовиків.

Крім того, Олександр Лукашенко заявляв, що затриманих бойовиків не видадуть Україні, поки не буде доведена їхня провина в конкретних злочинах.