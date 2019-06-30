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ОБСЕ подтвердила разведение сил в Станице Луганской

Новости » Происшествия    30.06.2019 - 19:22
ОБСЕ подтвердила разведение сил в Станице Луганской
Фото: миссия ОБСЕ в Станице Луганской (osce.org)

Разведение началось 26 июня

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила разведение сил и средств в районе Станицы Луганской в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Как сообщается, сегодня, 30 июня, Миссия получила сообщение от незаконных вооруженных формирований так называемой "Луганской народной республики" о завершении разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Ранее СММ ОБСЕ получила подтверждение от украинской стороны.

Отмечается, что после объявления о начале процесса разведения в среду, 26 июня, украинские военные и боевики "ЛНР" в течение нескольких дней отходили от ранее занимаемых позиций.

"Вооруженные силы Украины проводили работы по демонтажу укреплений и разминированию прилегающей территории, а представители вооруженных формирований начали обустраивать новую контрольно-пропускную инфраструктуру за пределами участка разведения", - говорится в отчете ОБСЕ.

Напомним, разведение сил и средств в Станице Луганской началось в среду, 26 июня. Тогда украинские подразделения под наблюдением наблюдателей ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская".

РБК-Украина писало, что 27 июня украинские военные подтвердили отвод сил со стороны боевиков. Таким образом тогда был выполнен первый этап отвода сил из окрестностей Станицы Луганской.

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