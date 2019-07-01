Зеленський відреагував на розведення сил в Станиці Луганській

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За його словами, першим кроком до припинення вогню стало розблокування мінського процесу

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні відбулося розведення військ в Станиці Луганській. Про це він заявив у своєму відеозверненні у Facebook.

За його словами, першим кроком до припинення вогню стало розблокування мінського процесу.

"Мені здається, що це перший крок до сталого припинення вогню по всій лінії розмежування відбувся завдяки розблокуванню мінського процесу. Я розумію, що тільки час і конкретні кроки можуть довести всім, що сторони виконують свої зобов'язання", - заявив Зеленський.

Опубліковано Володимиром Зеленським Неділя, 30 червня 2019 р.

Президент сподівається, що це початок завершення гарячої фази війни на Донбасі.

"Я не хочу обіцяти, що завтра буде мир, що припинимо війну. Але мені здається, що крихка надія на початок завершення гарячої фази війни - ця надія з'явилась. І я хочу попросити вас усіх не піддаватись на паніку і провокацію і надати можливість нашим воїнам, нашій армії та нашим дипломатам виконувати свою потужну і дуже складну роботу. Будь ласка, давайте, все ж таки, зберігати спокій. Ніякої зради немає. Перемоги, на жаль, теж. Але мені здається, це наш перший невеличкий успіх", - додав він.

Нагадаємо, доба на Донбасі минула без втрат серед українських військових. Натомість, з боку бойовиків були 23 обстріли.

РБК-Україна писало, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні підтвердила розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Нагадаємо, розведення сил та засобів в Станиці Луганській почалося у середу, 26 червня.