ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сутки на Донбассе прошли без потерь среди украинских военных

Новости » Происшествия    01.07.2019 - 07:18
Сутки на Донбассе прошли без потерь среди украинских военных
Иллюстративное фото (ООС)

Всего боевики за сутки 23 раза нарушили перемирие

На Донбассе с начала суток 30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня,из них 12 раз - с применением запрещенного минского соглашениями вооружение. Об этом сообшается в пресс-службе Операции объединенных сил в Facebook.

Обстрелы велись в районе Марьинки, Лебединского, Широкиного, Опросного, Паврополя, Песок, Талаківки, Новотроицкого, Водяного, Красногоровки, Верхньоторецкого, Луганского, Новотошковского.

"В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям", - говорится в сообщении.

По данным разведки 30 июня одного оккупанта уничтожили, и еще один ранен.

С начала текущих суток боевики два раза обстреляли позиции Объединенных сил в районе Новоослександровки и Новолуганского.

Напомним, на Донбассе в течение суток, 29 июня, боевики 31 раз нарушили режим прекращения огня, пострадали двое украинских военных.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила разведение сил и средств в районе Станицы Луганской в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Боевики вновь обвинили силы ООС в обстреле населенного пункта На Донбассе в ответ на обстрелы ликвидировали и ранили шестерых боевиков
Новости Украины Донбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь