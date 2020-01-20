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Зеленский об отношениях с Путиным: он понимает мою позицию о независимой Украине

Новости » Политика     20.01.2020 - 10:06
Зеленский об отношениях с Путиным: он понимает мою позицию о независимой Украине
Коллаж РБК-Украина

Зеленский считает, что после их разговоров удалось вернуть украинских политзаключенных и корабли

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский глава Владимир Путин понимает его в вопросе независимости Украины. Об этом он рассказал в интервью изданию The Times of Israel.

Зеленский считает, что после их разговоров удалось вернуть украинских политзаключенных и корабли, а также провести нормандскую встречу.

"С президентом Российской Федерации сегодня начался наш диалог. У нас было несколько телефонных звонков. Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым чувствительным решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться в нормандском формате. После этого произошел второй обмен заключенными - самый большой такой обмен", - сказал президент.

По его словам, Путин понимает его позицию, что Украина - независимая.

"Он не говорил мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина - независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове", - добавил он.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее рассказал, как Зеленскому решить конфликт на Донбассе.

РБК-Украина писало, что 9 декабря в Париже состоялась встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе. В рамках саммита также состоялась первая двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

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