Зеленський про відносини з Путіним: він розуміє мою позицію про незалежну Україну

Колаж РБК-Україна

Зеленський вважає, що після їхніх розмов вдалось повернути українських політв'язнів та кораблі

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський глава Володимир Путін розуміє його у питанні незалежності України. Про це він розповів в інтерв'ю виданню The Times of Israel.

Зеленський вважає, що після їхніх розмов вдалось повернути українських політв'язнів та кораблі, а також провести нормандську зустріч.

"З президентом Російської Федерації сьогодні почався наш діалог. У нас було кілька телефонних дзвінків. Ми створили формат для нашого діалогу, який привів до деяких чутливих рішень. Ми повернули наших полонених, наші кораблі. Після трьох років без зустрічей нам вдалося домовитися в нормандському форматі. Після цього стався другий обмін ув'язненими - найбільший такий обмін", - сказав президент.

За його словами, Путін розуміє його позицію, що Україна - незалежна.

"Він не говорив мені. Я думаю, він розуміє моє ставлення: Україна - незалежна країна. Ми велика країна, найбільша в Європі. Я думаю, що він розуміє. Що він думає про це? Це в його голові", - додав він.

Нагадаємо, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков раніше розповів, як Зеленському вирішити конфлікт на Донбасі.

РБК-Україна писало, що 9 грудня в Парижі відбулася зустріч в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. В рамках саміту також відбулася перша двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна.