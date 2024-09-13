Зеленський оновив склад РНБО

Кадрові зміни в Україні

Перший тиждень вересня ознаменувався численними кадровими перестановками в Кабміні.

Наприклад, уже 5 вересня Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину міністром юстиції України, віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Вона змінила на цій посаді Дениса Малюську, який обіймав цю посаду п'ять років.

Цього ж дня головою МЗС України став Андрій Сибіга. До цього він обіймав посаду першого заступника тодішнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. На попередню посаду його перевели цього року.

5 вересня Рада проголосувала і за призначення Германа Сметаніна. До цього він обіймав посаду глави "Укроборонпрому".

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