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Зеленський оновив склад РНБО

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський змінив склад РНБО Це пов'язано з нещодавніми кадровими перестановками у Кабміні та Офісі президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ, опублікований на сайті президента України.

"Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України таких осіб: міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністр юстиції України Ольга Стефанішина", - йдеться у документі.

Крім того, Зеленський вивів зі складу РНБО екс-міністрів Дмитра Кулебу та Олександра Камишіна.

Зеленський ввів до складу РНБО Сибігу, Стефанишину та Сметаніна (president.gov.ua)

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Кадрові зміни в Україні

Перший тиждень вересня ознаменувався численними кадровими перестановками в Кабміні.

Наприклад, уже 5 вересня Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину міністром юстиції України, віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Вона змінила на цій посаді Дениса Малюську, який обіймав цю посаду п'ять років.

Цього ж дня головою МЗС України став Андрій Сибіга. До цього він обіймав посаду першого заступника тодішнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. На попередню посаду його перевели цього року.

5 вересня Рада проголосувала і за призначення Германа Сметаніна. До цього він обіймав посаду глави "Укроборонпрому".

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Володимир ЗеленськийРНБО