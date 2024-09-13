RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский обновил состав СНБО

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав СНБО. Это связано с недавними кадровыми перестановками в Кабмине и Офисе президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ, опубликованный на сайте президента Украины.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины таких лиц: министр иностранных дел Андрей Сибига, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина", - говорится в документе.

Кроме того, Зеленский вывел из состава СНБО экс-министров Дмитрия Кулебу и Александра Камышина.

Зеленский ввел в состав СНБО Сибигу, Стефанишину и Сметанина (president.gov.ua)

Указ вступает в силу с дня его опубликования.

Кадровые изменения в Украине

Первая неделя сентября ознаменовалась многочисленными кадровыми перестановками в Кабмине.

К примеру, уже 5 сентября Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину министром юстиции Украины, вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Она сменила на этой должности Дениса Малюську, который занимал этот пост пять лет.

В этот же день главой МИД Украины стал Андрей Сибига. До этого он занимал должность первого заместителя тогдашнего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. На предыдущую должность его перевели в этом году.

5 сентября Рада проголосовала и за назначение Германа Сметанина. До этого он занимал должность главы "Укроборонпрома".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСНБО