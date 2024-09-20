Зеленський оновив склад Cтавки

Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача. Вивів з неї колишнього голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитра Кулебу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням нам указ президента.
Відповідно до указу, до персонального складу Ставки були введені:
Водночас позаштатного радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишина затверджено в персональному складі Ставки.
Зокрема колишнього голову МЗС Дмитра Кулебу було виключено зі складу Ставки.
Перший тиждень цього місяця розпочався з численних кадрових перестановок у Кабінеті міністрів. Як приклад, парламент підтримав призначення Ольги Стефанішиної головою Міністерства юстиції України, а Андрія Сибіги - новим очільником МЗС. Герман Сметанін, своєю чергою, обійняв посаду голови Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.
13 вересня Зеленський також підписав указ щодо зміни складу Ради національної безпеки України (РНБО).
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