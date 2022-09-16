Зеленский: оккупанты повторили в Изюме то, что сделали в Буче

"Мир должен на все это отреагировать. Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче. И мы сейчас только начали узнавать полную правду о том, что происходило в это время в Харьковской области", - сказал он.

Президент поприветствовал подготовку ООН группы работников, которые побывают в Изюмском районе, увидят последствия действий оккупантов и смогут доложить об этом всем в системе ООН.

Зеленский также добавил, что журналистам обеспечат полный доступ к освобожденной территории Изюма и всем местам издевательства над жителями.

"Мы предоставим такой доступ, который позволит сообщить миру, что рашизм должен быть осужден", - добавил он.