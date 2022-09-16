ua ru
Пт, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ООН направит миссию к месту массовых захоронений в Изюме, - CNN

Новина українською →
Пятница 16 сентября 2022 15:39
ООН направит миссию к месту массовых захоронений в Изюме, - CNN Фото: ООН направит миссию к месту массовых захоронений в Изюме (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Группа Управления ООН по наблюдению за соблюдением прав человека отправится в Изюм и его окрестности как можно скорее.

Об этом сообщил источник в ООН, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам источника, за этим может последовать группа по расследованию военных преступлений. В настоящее время их конкретное предназначение остается неясным.

Напомним, оккупанты объявили о выводе своих войск из Изюма Харьковской области 10 сентября.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что разрушения, которые нанесли оккупанты в Изюме Харьковской области сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв - минимум с двумя Бучами Киевской области.

Добавим, что в Изюме в Харьковской области найдено массовое захоронение людей. Президент Владимир Зеленский заявил, что на место трагедии прибудут международные журналисты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков ООН Война России против Украины
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и "приземлили" вертолет: названы новые потери РФ
ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и "приземлили" вертолет: названы новые потери РФ
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники