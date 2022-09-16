RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський: окупанти повторили в Ізюмі те, що зробили в Бучі

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародна спільнота повинна відреагувати на злочини росіян в Ізюмі Харківської області. Загарбники повторили у місті звірства, які чинили під час окупації Бучі Київської області.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Світ повинен на все це відреагувати. Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі. І ми зараз тільки почали дізнаватися повну правду про те, що відбувалося в цей час на Харківщини", - сказав він.

Президент привітав підготовку ООН групи працівників, які побувають в Ізюмському районі, побачать наслідки дій окупантів і зможуть доповісти про це всім у системі ООН.

Зеленський також додав, що журналістам забезпечать повний доступ до звільненої території Ізюма та всіх місць знущання з жителів.

"Ми дамо такий доступ, який дасть змогу повідомити світу, що рашизм має бути засуджений", - додав він.

Додамо, що Зеленський закликав світ визнати Росію державою-спонсором тероризму, адже немає іншого шляху для зупинки її терору.

Нагадаємо, в Міноборони заявили, що руйнування, які завдали росіяни в Ізюмі можна порівняти за масштабами руйнувань з декількома Бородянках, а за кількістю жертв - мінімум з двома Бучами Київської області.

У лісі біля Ізюма виявили більше 400 могил. У місті також знайшли катівню, яку влаштували російські військові під час окупації міста.

Зазначимо, що росіяни оголосили про виведення своїх військ з Ізюма 10 вересня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийХарків