Зеленський: окупанти повторили в Ізюмі те, що зробили в Бучі

"Світ повинен на все це відреагувати. Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі. І ми зараз тільки почали дізнаватися повну правду про те, що відбувалося в цей час на Харківщини", - сказав він.

Президент привітав підготовку ООН групи працівників, які побувають в Ізюмському районі, побачать наслідки дій окупантів і зможуть доповісти про це всім у системі ООН.

Зеленський також додав, що журналістам забезпечать повний доступ до звільненої території Ізюма та всіх місць знущання з жителів.

"Ми дамо такий доступ, який дасть змогу повідомити світу, що рашизм має бути засуджений", - додав він.