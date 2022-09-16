Зеленський: окупанти повторили в Ізюмі те, що зробили в Бучі

Міжнародна спільнота повинна відреагувати на злочини росіян в Ізюмі Харківської області. Загарбники повторили у місті звірства, які чинили під час окупації Бучі Київської області.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
"Світ повинен на все це відреагувати. Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі. І ми зараз тільки почали дізнаватися повну правду про те, що відбувалося в цей час на Харківщини", - сказав він.
Президент привітав підготовку ООН групи працівників, які побувають в Ізюмському районі, побачать наслідки дій окупантів і зможуть доповісти про це всім у системі ООН.
Зеленський також додав, що журналістам забезпечать повний доступ до звільненої території Ізюма та всіх місць знущання з жителів.
"Ми дамо такий доступ, який дасть змогу повідомити світу, що рашизм має бути засуджений", - додав він.
Додамо, що Зеленський закликав світ визнати Росію державою-спонсором тероризму, адже немає іншого шляху для зупинки її терору.
Нагадаємо, в Міноборони заявили, що руйнування, які завдали росіяни в Ізюмі можна порівняти за масштабами руйнувань з декількома Бородянках, а за кількістю жертв - мінімум з двома Бучами Київської області.
У лісі біля Ізюма виявили більше 400 могил. У місті також знайшли катівню, яку влаштували російські військові під час окупації міста.
Зазначимо, що росіяни оголосили про виведення своїх військ з Ізюма 10 вересня.
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