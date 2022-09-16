Зеленский требует признать РФ спонсором терроризма: Буча, Мариуполь, Изюм, сколько еще нужно?

Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, ведь нет иного пути для остановки его террора.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении .

Он отметил, что сегодня в Изюме на месте массового захоронения людей находятся более ста журналистов - украинских и международных.

"Сегодня мир должен увидеть, что оставила после себя российская армия. Очередное массовое захоронение убитых людей и детей, гражданских и военных, замученных, расстрелянных, убитых обстрелами", - сказал он.

В лесу возле Изюма обнаружили более 400 могил, однако еще неизвестно, сколько тел там находится, ведь эксгумация только началась.

Зеленский сказал, что правоохранители уже обнаружили доказательства очередных зверств, созданных при российской оккупации. Так, было найдено тело человека, задушенного веревкой - так с веревкой на шее его и закопали. Также были обнаружены тела со сломанными руками и другими следами издевательств.

Правоохранители также нашли братскую могулу с телами 17 убитых военных, часть из которых была с явными следами пыток.

"Сегодня мир должен это увидеть. Мир должен знать, что Россия повсюду на оккупированных территориях оставляет такие следы зверств, следы террора. Вы видели Бучу, вы видели Мариуполь, теперь Изюм. Сколько еще это может продолжаться, сколько еще таких мест должны создать российские террористы" , прежде чем мир их остановит?" - отметил президент.

Зеленский сказал, что Россия уже стала величайшим источником терроризма в мире и добавлю, что ни одна другая террористическая сила не оставляет за собой столько смертей. Президент уверен, что это нужно признать юридически.

"Если такого признания России государством-спонсором терроризма не будет, это будет предательством всех, кто был убит российскими силами, кто был замучен, кто был похоронен в многочисленных братских могилах по всей территории, на которую зашли российские солдаты. Надо действовать, чтобы Буча, Мариуполь, Изюм больше не повторялись. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма. Иначе ее террор не остановить", - добавил президент.