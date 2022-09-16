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Зеленский: оккупанты повторили в Изюме то, что сделали в Буче

Новина українською →
Пятница 16 сентября 2022 23:08
Зеленский: оккупанты повторили в Изюме то, что сделали в Буче Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Международное сообщество должно отреагировать на преступления россиян в Изюме Харьковской области. Захватчики повторили в городе зверства, которые совершали во время оккупации Бучи Киевской области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"Мир должен на все это отреагировать. Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче. И мы сейчас только начали узнавать полную правду о том, что происходило в это время в Харьковской области", - сказал он.

Президент поприветствовал подготовку ООН группы работников, которые побывают в Изюмском районе, увидят последствия действий оккупантов и смогут доложить об этом всем в системе ООН.

Зеленский также добавил, что журналистам обеспечат полный доступ к освобожденной территории Изюма и всем местам издевательства над жителями.

"Мы предоставим такой доступ, который позволит сообщить миру, что рашизм должен быть осужден", - добавил он.

Добавим, что Зеленский призвал мир признать Россию государством-спонсором терроризма, ведь нет иного пути для остановки ее террора.

Напомним, в Минобороны заявили, что нанесенные россиянами в Изюме разрушения можно сравнить по масштабам разрушений с несколькими Бородянками, а по количеству жертв - минимум с двумя Бучами Киевской области.

В лесу у Изюма обнаружили более 400 могил. В городе также нашли пыточную, которую устроили российские военные во время оккупации города.

Отметим, что россияне объявили о выводе своих войск из Изюма 10 сентября.

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