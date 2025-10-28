Зеленський оголосив про створення коаліції підтримки енергосектору України

"Не тільки електрика була під ударами, ви знаєте це прекрасно. І нещодавно було прийнято рішення організувати таку коаліцію підтримки енергетичного сектору України", - сказав президент.

Він додав, що Україна одразу відчула підтримку Норвегії, Нідерландів, особисто президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"Я думаю, ми організуємо найближчим часом відеоформат засідання нашої невеличкої поки що команди. Але я впевнений, що ми зможемо об'єднати зусилля для того, щоб об'єднати зусилля і інших країн. Нам знадобиться підтримка", - підкреслив Зеленський.