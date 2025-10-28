Зеленский объявил о создании коалиции поддержки энергосектора Украины

После ударов россиян по энергетике, логистике, водоснабжению и газоснабжению Украины было решено создать коалицию поддержки энергосектора страны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Вилом.
"Не только электричество было под ударами, вы знаете это прекрасно. И недавно было принято решение организовать такую коалицию поддержки энергетического сектора Украины", - сказал президент.
Он добавил, что Украина сразу почувствовала поддержку Норвегии, Нидерландов, лично президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Я думаю, мы организуем в ближайшее время видеоформат заседания нашей небольшой пока команды. Но я уверен, что мы сможем объединить усилия для того, чтобы объединить усилия и других стран. Нам понадобится поддержка", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, с началом осени РФ нанесла серию ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Главной целью страны-агрессора являются ТЭЦ, ТЭС и другие украинские энергообъекты.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает и дальнейших проблем с электроэнергией на фоне новых атак россиян. По его словам, из-за этого придется начать импорт из ЕС.
Чтобы оперативно ликвидировать последствия обстрелов, Кабмин создал Координационный штаб защиты энергетики, а также принял ряд решений, которые должны ускорить защиту критических объектов.
Отметим, оккупанты сегодня, 28 октября, атаковали один из важных объектов электроснабжения на Черниговщине. Под удар также попала ремонтная бригада.