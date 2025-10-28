ua en ru
Зеленський оголосив про створення коаліції підтримки енергосектору України

Україна, Вівторок 28 жовтня 2025 17:46

Зеленський оголосив про створення коаліції підтримки енергосектору України Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Після ударів росіян по енергетиці, логістиці, водопостачанню і газопостачанню України було вирішено створити коаліцію підтримки енергосектору країни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив український лідер Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Вілом.

"Не тільки електрика була під ударами, ви знаєте це прекрасно. І нещодавно було прийнято рішення організувати таку коаліцію підтримки енергетичного сектору України", - сказав президент.

Він додав, що Україна одразу відчула підтримку Норвегії, Нідерландів, особисто президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"Я думаю, ми організуємо найближчим часом відеоформат засідання нашої невеличкої поки що команди. Але я впевнений, що ми зможемо об'єднати зусилля для того, щоб об'єднати зусилля і інших країн. Нам знадобиться підтримка", - підкреслив Зеленський.

Удари РФ по енергетиці України

Нагадаємо, з початком осені РФ завдала серію ударів по енергетичній інфраструктурі України. Головною ціллю країни-агресорки є ТЕЦ, ТЕС та інші українські енергооб'єкти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує й подальших проблем з електроенергією на тлі нових атак росіян. За його словами, через це доведеться почати імпорт з ЄС.

Щоб оперативніше ліквідовувати наслідки обстрілів, Кабмін створив Координаційний штаб захисту енергетики, а також ухвалив низку рішень, які мають прискорити захист критичних об'єктів.

Зазначимо, окупанти сьогодні, 28 жовтня, атакували один із важливих об’єктів електропостачання на Чернігівщині. Під удар також потрапила ремонтна бригада.

