Зеленский объявил о создании коалиции поддержки энергосектора Украины

После ударов россиян по энергетике, логистике, водоснабжению и газоснабжению Украины было решено создать коалицию поддержки энергосектора страны.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Вилом.

"Не только электричество было под ударами, вы знаете это прекрасно. И недавно было принято решение организовать такую коалицию поддержки энергетического сектора Украины", - сказал президент.

Он добавил, что Украина сразу почувствовала поддержку Норвегии, Нидерландов, лично президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Я думаю, мы организуем в ближайшее время видеоформат заседания нашей небольшой пока команды. Но я уверен, что мы сможем объединить усилия для того, чтобы объединить усилия и других стран. Нам понадобится поддержка", - подчеркнул Зеленский.