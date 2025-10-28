ua en ru
Зеленский объявил о создании коалиции поддержки энергосектора Украины

Украина, Вторник 28 октября 2025 17:46
Зеленский объявил о создании коалиции поддержки энергосектора Украины Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

После ударов россиян по энергетике, логистике, водоснабжению и газоснабжению Украины было решено создать коалицию поддержки энергосектора страны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Вилом.

"Не только электричество было под ударами, вы знаете это прекрасно. И недавно было принято решение организовать такую коалицию поддержки энергетического сектора Украины", - сказал президент.

Он добавил, что Украина сразу почувствовала поддержку Норвегии, Нидерландов, лично президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Я думаю, мы организуем в ближайшее время видеоформат заседания нашей небольшой пока команды. Но я уверен, что мы сможем объединить усилия для того, чтобы объединить усилия и других стран. Нам понадобится поддержка", - подчеркнул Зеленский.

Удары РФ по энергетике Украины

Напомним, с началом осени РФ нанесла серию ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Главной целью страны-агрессора являются ТЭЦ, ТЭС и другие украинские энергообъекты.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает и дальнейших проблем с электроэнергией на фоне новых атак россиян. По его словам, из-за этого придется начать импорт из ЕС.

Чтобы оперативно ликвидировать последствия обстрелов, Кабмин создал Координационный штаб защиты энергетики, а также принял ряд решений, которые должны ускорить защиту критических объектов.

Отметим, оккупанты сегодня, 28 октября, атаковали один из важных объектов электроснабжения на Черниговщине. Под удар также попала ремонтная бригада.

