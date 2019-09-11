Зеленский одобрил закон о снятии неприкосновенности с нардепов

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Документ вступит в силу с января 2020 года

Президент Владимир Зеленский в среду, 11 сентября, подписал законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Об этом свидетельствуют данные на странице закона на сайте Верховной рады.

Ранее законопроект о снятии неприкосновенности подписал глава парламента Дмитрий Разумков. Так, 3 сентября он был направлен на подпись Зеленскому.

"11.09.2019 возвращен с подписью от президента", - указано на сайте ВР.

Напомним, сегодня Рада приняла во втором чтении законопроект №7203, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов. Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года. Он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Как писало РБК-Украина, Зеленский перед голосованием за документ заверил нардепов, что при снятии неприкосновенности у депутатов сохраняется индемнитет. Он отметил, что парламентарии не будут нести ответственность за политические решения.

Добавим также, после внесенных изменений в Конституцию Украины в части отмены депутатской неприкосновенности нардепы планируют привести в соответствие с этим документом все другие законы, в которых говорится об иммунитете народного депутата.

Подчеркнем, глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов принят без нарушений закона о регламенте Верховной рады.