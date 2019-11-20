Зеленский прибыл в Очаков встретить украинские корабли, возвращенные из плена РФ

Президент Украины Владимир Зеленский уже находится в Николаевской области, куда прибыл встретить возвращенные из российского плена украинские военные катера, которые в среду, 20 ноября, прибыли в Очаков. Об этом передает РБК-Украина.

Визит президента транслирует местное издание "Ник-Вести" и офис президента. Сейчас Зеленский поднялся на борты кораблей "Яны Капу", "Никополь", "Бердянск", чтобы осмотреть их состояние после плена. Известно, что катера не на ходу - в Очаков их доставили буксиром.

Напомним, в Военно-морских силах Украины сообщили, что с украинских кораблей были демонтированы некоторые средства связи и навигационное оборудование. Госбюро расследований и военная прокуратура проведут следственные действия для того, чтобы получить полную картину состояния кораблей.

В МИД Украины заявили, что на более позднем этапе Международного трибунала по морскому праву Украина сможет говорить о компенсации за захват Российской Федерацией кораблей и моряков.

Добавим, 18 ноября Россия передала Украине корабли, которые были захвачены в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Инцидент произошел 25 ноября 2018 года в Керченском проливе - российские военные захватили корабли ВМС Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", которые пытались пройти из Одессы в Мариуполь. В ходе захвата несколько членов экипажей получили ранения, всех моряков сначала доставили в оккупированную Керчь, затем в Симферополь, где "местный суд" взял их под стражу якобы за нарушение российской границы.