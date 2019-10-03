Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Эта формула говорит только о том, когда должен заработать закон об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, с чем согласилась Украина на переговорах по Донбассу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента из-за акций против "формулы Штайнмайера".

По словам Зеленского, эта формула говорит только о том, когда должен заработать закон об особом статусе Донбасса, а именно после проведения там местных выборов, которые пройдут по Конституции Украины, законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии международным стандартам.

"Предусматривает ли она, что Украина признает аннексию Крыма и отказывается от Донбасса. Предусматривает ли она, что выборы на Донбассе пройдут завтра и под дулом автоматов? Нет. Почему три года назад предыдущий президент заявлял о начале работы по имплементации этой формулы? Неужели он хотел предать Украину?", - говорит Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что на встрече в нормандском формате вместе с лидерами Франции, Германии и России обсудят пути прекращения войны на Донбассе. По его словам, на Донбассе должно состояться полное прекращение огня и вывод иностранных военных формирований.

Как сообщали РБК-Украина, Зеленский выступил с видеообращением из-за акций против "формулы Штайнмайера". По его словам, он уважает конституционное право граждан Украины на протест, а также заявил, что не собирается сдавать Украину.

Ранее РБК-Украина сообщало, что накануне под Офисом президента собрались более тысячи активисты, которые протестовали против "формулы Штайнмайера".