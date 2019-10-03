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Зеленский назвал темы нормандского саммита

Новости » Политика    03.10.2019 - 19:39
Зеленский назвал темы нормандского саммита
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По его словам, на Донбассе должно состояться полное прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в нормандском формате вместе с лидерами Франции, Германии и России обсудят пути прекращения войны на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.

По его словам, на Донбассе должно состояться полное прекращение огня и вывод иностранных военных формирований.

"Пройдет встреча в нормандском формате вместе с президентом Франции, канцлером Германии и президентом Российской Федерации, где мы обсудим пути прекращения войны на Донбассе. Моя позиция четкая и понятная, и совпадает с позицией всех украинцев. Мы все понимаем, что Донбасс - это Украина. Там должен наступить мир, состояться полное прекращение огня и вывод иностранных военных формирований", заявил Зеленский.

Также он добавил, что должен состоятся обмен пленными, а выборы должны проходить не под дулом автомата.

"Мы все понимаем, что на границе с нашей стороны должны быть украинские пограничники. Должен состояться обмен пленными… и выборы должны пройти не под дулом автоматов, а по украинскому законодательству, с доступом кандидатов от украинских политических сил, украинских СМИ и международных наблюдателей. С возможностью реализации избирательного права всеми внутренне перемещенными лицами. Все это мы будем обсуждать на встрече в нормандском формате", - отметил президент.

Также Зеленский отметил, что единственным условием проведения саммита в нормандском формате оставалось подписание "формулы Штайнмайера".

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