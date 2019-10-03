Зеленський пояснив, з чим погодилася Україна на переговорах щодо Донбасу

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Ця формула говорить тільки про те, коли повинен запрацювати закон про особливий статус Донбасу

Президент України Володимир Зеленский пояснив, з чим погодилася Україна на переговорах щодо Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента через акцію проти "формули Штайнмайера".

За словами Зеленського, ця формула говорить тільки про те, коли повинен запрацювати закон про особливий статус Донбасу, а саме після проведення місцевих виборів, які пройдуть за Конституцією України, законодавством України і після публікації звіту ОБСЄ про відповідність міжнародним стандартам.

"Вона Передбачає, що Україна визнає анексію Криму і відмовляється від Донбасу. Чи передбачає вона, що вибори на Донбасі пройдуть завтра і під дулом автоматів? Ні. Чому три роки тому тодішній президент заявляв про початок роботи з імплементації цієї формули? Невже він хотів зрадити Україну?", - каже Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що на зустрічі в нормандському форматі разом з лідерами Франції, Німеччини і Росії обговорять шляхи припинення війни на Донбасі. За його словами, на Донбасі має відбутися повне припинення вогню і виведення іноземних військових формувань.

Як повідомили РБК-Україна, Зеленський виступив з відеозверненням унаслідок акцій проти "формули Штайнмайера". За його словами, він поважає конституційне право громадян України на протест, а також заявив, що не збирається здавати Україну.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що напередодні під Офісом президента зібралися більше тисячі активісти, які протестували проти "формули Штайнмайера".