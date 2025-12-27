Зеленський про обстріл РФ: це чіткий сигнал, як вони ставляться до дипломатії
В Канаді обговорили подальшу військову допомогу, зокрема у сфері протиповітряної оборони. Наголошувалося і на відмові Росії від різдвяного припинення вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.
"Дякую за зустріч, Марку! Сьогодні в Канаді разом із паном премʼєр-міністром Карні, як і домовлялись. Разом говоримо з нашими друзями з Європи. Вдячний за всю підтримку для України, та особливо це стосується підтримки ППО", - написав Зеленський.
Глава держави наголосив, що Росія продовжує атакувати українські міста, ігноруючи будь-які дипломатичні ініціативи.
"Росія продовжує знущатися з наших міст і людей. Москва відкинула навіть пропозиції різдвяного припинення вогню. Це чіткий сигнал, як вони там насправді ставляться до дипломатії. Поки що недостатньо серйозно", - підкреслив президент.
За словами Зеленського, така позиція Кремля вимагає рішучіших дій з боку міжнародних партнерів.
"Потрібен достатній рівень підтримки для України. А також потрібен достатній рівень тиску на Росію", - наголосив він.
Окремо президент повідомив, що Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні, а сторони мають спільні позиції з ключових безпекових питань.
Росія неодноразово відкидала пропозиції щодо тимчасового припинення вогню, продовжуючи ракетні та дронові удари по українських містах та енергетичній інфраструктурі.
У відповідь Україна закликає партнерів посилювати військову підтримку, зокрема постачання систем ППО, які залишаються критично важливими для захисту цивільного населення.
Канада з початку повномасштабного вторгнення РФ входить до кола ключових союзників України, надаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський у суботу, 27 грудня, здійснив візит до Канади, де зустрівся із прем’єр-міністром Марком Карні. Після завершення цих зустрічей Зеленський вирушить до Флориди у Сполучених Штатах.
В неділю, 28 грудня, президент Зеленський планує зустріч із президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго.
Як повідомляють ЗМІ, під час переговорів Зеленський має намір спробувати подолати ключові розбіжності щодо проєкту мирної угоди. Очікується, що він порушить питання територіальної цілісності України, зокрема обговорить ситуацію на Донбасі та навколо Запорізької АЕС.
До перемовин у форматі онлайн також приєднаються європейські партнери.