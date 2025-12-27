Зеленський про обстріл РФ: це чіткий сигнал, як вони ставляться до дипломатії

В Канаді обговорили подальшу військову допомогу, зокрема у сфері протиповітряної оборони. Наголошувалося і на відмові Росії від різдвяного припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

"Дякую за зустріч, Марку! Сьогодні в Канаді разом із паном премʼєр-міністром Карні, як і домовлялись. Разом говоримо з нашими друзями з Європи. Вдячний за всю підтримку для України, та особливо це стосується підтримки ППО", - написав Зеленський.

Глава держави наголосив, що Росія продовжує атакувати українські міста, ігноруючи будь-які дипломатичні ініціативи.

"Росія продовжує знущатися з наших міст і людей. Москва відкинула навіть пропозиції різдвяного припинення вогню. Це чіткий сигнал, як вони там насправді ставляться до дипломатії. Поки що недостатньо серйозно", - підкреслив президент.

За словами Зеленського, така позиція Кремля вимагає рішучіших дій з боку міжнародних партнерів.

"Потрібен достатній рівень підтримки для України. А також потрібен достатній рівень тиску на Росію", - наголосив він.

Окремо президент повідомив, що Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні, а сторони мають спільні позиції з ключових безпекових питань.

Росія неодноразово відкидала пропозиції щодо тимчасового припинення вогню, продовжуючи ракетні та дронові удари по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

У відповідь Україна закликає партнерів посилювати військову підтримку, зокрема постачання систем ППО, які залишаються критично важливими для захисту цивільного населення.

Канада з початку повномасштабного вторгнення РФ входить до кола ключових союзників України, надаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу.