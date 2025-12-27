ua en ru
Зеленский об обстреле РФ: это четкий сигнал, как они относятся к дипломатии

Канада, Суббота 27 декабря 2025 22:03
UA EN RU
Зеленский об обстреле РФ: это четкий сигнал, как они относятся к дипломатии Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Козачук

В Канаде обсудили дальнейшую военную помощь, в частности в сфере противовоздушной обороны. Отмечался и отказ России от рождественского прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

"Спасибо за встречу, Марк! Сегодня в Канаде вместе с господином премьер-министром Карни, как и договаривались. Вместе говорим с нашими друзьями из Европы. Благодарен за всю поддержку для Украины, и особенно это касается поддержки ПВО", - написал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Россия продолжает атаковать украинские города, игнорируя любые дипломатические инициативы.

"Россия продолжает издеваться над нашими городами и людьми. Москва отвергла даже предложения рождественского прекращения огня. Это четкий сигнал, как они там на самом деле относятся к дипломатии. Пока недостаточно серьезно", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, такая позиция Кремля требует более решительных действий со стороны международных партнеров.

"Нужен достаточный уровень поддержки для Украины. А также нужен достаточный уровень давления на Россию", - подчеркнул он.

Отдельно президент сообщил, что Канада объявила о новом пакете помощи Украине, а стороны имеют общие позиции по ключевым вопросам безопасности.

Россия неоднократно отвергала предложения о временном прекращении огня, продолжая ракетные и дроновые удары по украинским городам и энергетической инфраструктуре.

В ответ Украина призывает партнеров усиливать военную поддержку, в частности поставки систем ПВО, которые остаются критически важными для защиты гражданского населения.

Канада с начала полномасштабного вторжения РФ входит в круг ключевых союзников Украины, предоставляя военную, финансовую и гуманитарную помощь.

Напомним, что Владимир Зеленский в субботу, 27 декабря, совершил визит в Канаду, где встретился с премьер-министром Марком Карни. После завершения этих встреч Зеленский отправится во Флориду в Соединенных Штатах.

В воскресенье, 28 декабря, президент Зеленский планирует встречу с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго.

Как сообщают СМИ, во время переговоров Зеленский намерен попытаться преодолеть ключевые разногласия по проекту мирного соглашения. Ожидается, что он поднимет вопрос территориальной целостности Украины, в частности обсудит ситуацию на Донбассе и вокруг Запорожской АЭС.

К переговорам в формате онлайн также присоединятся европейские партнеры.

