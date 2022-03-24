Зеленский обратился на английском языке с призывом к борьбе против российской агрессии

"Россия начала войну против свободы как таковой. На украинской земле для России это только начало. Россия пытается победить свободу всех людей в Европе, всех людей в мире. Она пытается показать, что только грубая и жестокая сила имеет значение", - заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Россия пытается показать, что люди не имеют значения, как и все то, что делает нас людьми. Именно поэтому мир должен остановить Россию и войну.

"Я благодарю всех, кто выступает в поддержку Украины. В поддержку свободы. Но война продолжается. Террористические акты против мирных жителей продолжаются. Уже месяц! Так долго! Это разбивает мне сердце, сердца всех украинцев и каждого свободного человека на планете", - добавил он.

Президент попросил всех выступить против войны и показать свое отношение к российской агрессии.

"Выходите из ваших офисов, ваших домов, ваших школ и университетов. Выходите во имя мира. Выходите с украинской символикой поддержать Украину, поддержать свободу, поддержать жизнь. Выходите на свои площади, на свои улицы", - отметил Зеленский.

Он также попросил, чтобы люди сделали так, чтобы их услышали, поскольку свобода имеет значение, мир имеет значение, и Украина также имеет значение.