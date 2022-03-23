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Зеленский поговорил с Папой Римским и пригласил его в Украину

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Среда 23 марта 2022 00:19
Зеленский поговорил с Папой Римским и пригласил его в Украину Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Владимир Зеленский рассказал, что сегодня, 22 марта, утром поговорил с Папой Римским Франциском о поиске мира для Украины, зверствах оккупантов, и о гуманитарных коридорах к окруженным городам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

"Поблагодарил Его Святость за четкую и сильную позицию против войны и за молитвы за Украину. Пригласил посетить наше государство в это важное время. Верю, что сможем организовать этот важный визит, который однозначно поддержит каждого из нас, каждого украинца", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский говорил, что вопросы оккупированных Крыма и Донбасса необходимо обсуждать после прекращения войны.

Ранее Зеленский заявил, что окончательно решать компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет всеукраинский референдум.

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