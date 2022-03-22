ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пентагон поможет собрать доказательства военных преступлений армии РФ в Украине

Новина українською →
Вторник 22 марта 2022 06:59
Пентагон поможет собрать доказательства военных преступлений армии РФ в Украине Фото: представитель Пентагона Джона Кирби (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Минобороны США заявили о готовности оказать помощь в сборе доказательств совершения российской армией военных преступлений в Украине, обвинив Кремль в тактике неизбирательных атак как часть стратегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы, безусловно, видим явные доказательства того, что российские войска совершают военные преступления, и мы помогаем в сборе доказательств этого", - заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Он также отметил, что следственные процессы будут продолжаться, и американская сторона собирается "внести свой вклад в этот следственный процесс".

"Что касается того, что из этого выйдет, это не решение руководства Пентагона", - добавил Кирби.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия применяет против нашей страны запрещенное оружие, разрушая наши города и нарушает любые правила ведения войны.

Напомним, перед этим президент США Джо Байден назвал Путина кровавым диктатором и чистейшим головорезом.

Как сообщалось, 16 марта Международный суд ООН в Гааге вынес решение по делу о войне России против Украины - иск против РФ подала Украина 26 февраля, сославшись на нарушение страной-агрессором международной конвенции о предотвращении и наказании за геноцид.

Читайте все подробности в материале "Суд в Гааге. Чего Украина хочет от России".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Кирби Война России против Украины
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Торговля на крови. Или почему экономика России обречена на изоляцию от Европы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Торговля на крови. Или почему экономика России обречена на изоляцию от Европы