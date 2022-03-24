Зеленський звернувся англійською мовою із закликом до боротьби проти російської агресії

"Росія почала війну проти свободи як такої. На українській землі для Росії це тільки початок. Росія намагається перемогти свободу всіх людей в Європі, всіх людей у світі. Вона намагається показати, що тільки груба і жорстока сила має значення", - заявив глава держави.

Зеленський підкреслив, що Росія намагається показати, що люди не мають значення, як і все те, що робить нас людьми. Саме тому світ повинен зупинити Росію і війну.

"Я дякую всім, хто виступає на підтримку України. На підтримку свободи. Але війна триває. Терористичні акти проти мирних жителів тривають. Вже місяць! Так довго! Це розбиває мені серце, серця всіх українців і кожної вільної людини на планеті", - додав він.

Президент попросив усіх виступити проти війни і показати своє ставлення до російської агресії.

"Виходьте з ваших офісів, ваших будинків, ваших шкіл та університетів. Виходьте в ім'я миру. Виходьте з українською символікою підтримати Україну, підтримати свободу, підтримати життя. Виходьте на свої площі, на свої вулиці", - зазначив Зеленський.

Він також попросив, щоб люди зробили так, щоб їх почули, оскільки свобода має значення, світ має значення, і Україна також має значення.