Зеленский после обострения отправил на Донбасс начальника Генштаба

Президент Владимир Зеленский отправил начальника Генерального штаба Украины Сергея Корнийчука на Донбасс. Такое поручение глава государства дал после обострения ситуации на Донбассе.
По словам главы государства, начальник Генштаба уже вылетел в зону проведения операции Объединенных сил.
"По моему поручению начальник Генерального штаба Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела", - написал он.
Сегодня возле Шумов на Донбассе под вражеский обстрел попали позиции Объединенных сил. Оккупанты открывали огонь из минометов и другого вооружения. В результате этого обстрела погибли четверо военный, а двое - получили ранения.
Среди погибших, как выяснилось, подполковник из Каменец-Подольского Сергей Коваль. Он служил в военной части А2641.
Напомним, после обострения Зеленский призвал лидеров "нормандской четверки" помочь с урегулированием ситуации на Донбассе.
В то же время украинская делегация в Трехсторонней контактной группе инициировала заседание подгруппы по вопросам безопасности, однако для этого требуется согласие российской стороны.
Кроме того, глава украинской стороны в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Россия не остановится, поэтому не стоит ждать ее гуманных действий на Донбассе.