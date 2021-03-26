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Зеленский после обострения отправил на Донбасс начальника Генштаба

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский отправил начальника Генерального штаба Украины Сергея Корнийчука на Донбасс. Такое поручение глава государства дал после обострения ситуации на Донбассе.

Об этом Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

По словам главы государства, начальник Генштаба уже вылетел в зону проведения операции Объединенных сил.

"По моему поручению начальник Генерального штаба Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела", - написал он.

Сегодня возле Шумов на Донбассе под вражеский обстрел попали позиции Объединенных сил. Оккупанты открывали огонь из минометов и другого вооружения. В результате этого обстрела погибли четверо военный, а двое - получили ранения.

Среди погибших, как выяснилось, подполковник из Каменец-Подольского Сергей Коваль. Он служил в военной части А2641.

Напомним, после обострения Зеленский призвал лидеров "нормандской четверки" помочь с урегулированием ситуации на Донбассе.

В то же время украинская делегация в Трехсторонней контактной группе инициировала заседание подгруппы по вопросам безопасности, однако для этого требуется согласие российской стороны.

Кроме того, глава украинской стороны в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Россия не остановится, поэтому не стоит ждать ее гуманных действий на Донбассе.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассГенштабобстрелООС
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