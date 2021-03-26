Зеленский после обострения отправил на Донбасс начальника Генштаба

По словам главы государства, начальник Генштаба уже вылетел в зону проведения операции Объединенных сил.

"По моему поручению начальник Генерального штаба Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела", - написал он.

Сегодня возле Шумов на Донбассе под вражеский обстрел попали позиции Объединенных сил. Оккупанты открывали огонь из минометов и другого вооружения. В результате этого обстрела погибли четверо военный, а двое - получили ранения.

Среди погибших, как выяснилось, подполковник из Каменец-Подольского Сергей Коваль. Он служил в военной части А2641.