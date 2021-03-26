Зеленський після загострення відправив на Донбас начальника Генштабу

За словами глави держави, начальник Генштабу вже вилетів у зону проведення операції Об'єднаних сил.

"За моїм дорученням начальник Генерального штабу України негайно вилетів на місце події для всебічного з’ясування всіх обставин справи", - написав він.

Сьогодні поблизу Шумів на Донбасі під ворожий обстріл потрапили позиції Об'єднаних сил. Окупанти відкривали вогонь з мінометів та іншого озброєння. В результаті цього обстрілу загинули четверо військовий, а двоє - отримали поранення.

Серед загиблих, як з'ясувалося, підполковник з Кам'янця-Подільського Сергій Коваль. Він служив у військовій частині А2641.