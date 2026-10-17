Зеленський про обмеження Starlink в Україні: "Це спланована операція"

Зеленський наголосив, що Starlink має важливе значення для України. Супутниковий зв'язок використовують як військові на фронті, так і цивільні.

Зокрема, за допомогою безпілотників зі Starlink українські військові можуть доставляти їжу та воду на позиції, куди не здатна дістатися наземна техніка. Водночас президент зазначив, що наразі такої можливості немає.

Окремо він звернув увагу на використання терміналів у дронах-перехоплювачах, призначених для боротьби з реактивними "Шахедами" та іншими швидкісними безпілотниками.

За словами Зеленського, через обмеження швидкості такі дрони не можуть повноцінно виконувати свої завдання. Коли безпілотник розганяється до 161 км/год, Starlink відключається, після чого оператори втрачають дрон.

Зеленський заявив про сплановану операцію

Щоб з'ясувати, чи пов'язані проблеми з технічними несправностями обладнання SpaceX, чи йдеться про цілеспрямовані обмеження, українська сторона провела перевірку в країнах ЄС.

"Ми відправили пару машин на територію країн ЄС зі Starlink і вони їхали зі швидкістю 180 км на годину і Starlink працює", - пояснив президент.

Зеленський заявив, що результати цієї перевірки вказують на відмінності в роботі Starlink в Україні та за її межами.

"Висновок - обмеження діють на території України, тобто це спланована операція", - додав він.

Україна намагається отримати відповідь від SpaceX

За словами президента, українська сторона веде переговори на різних рівнях. До них залучені військові, Міністерство оборони та дипломати. Україна також намагається зв'язатися безпосередньо з компанією SpaceX.

Однак, як зазначив Зеленський, українські військові та представники Міноборони поки не отримали відповіді.

"На різних рівнях говорять, що це технічні проблеми, але, як я сказав, ці проблеми є в Україні, на території ЄС цих проблем немає. Ми це перевірили", - підкреслив він.

Президент підсумував, що через ці обмеження Україна наразі не може використовувати Starlink або Starshield для збиття реактивних "Шахедів" на своїй території.

Що передувало

Нагадаємо, про обмеження роботи військової версії супутникового зв'язку Starlink - Starshield - стало відомо 14 жовтня. Термінали на українських безпілотниках почали втрачати зв'язок на швидкості понад 160 км/год.

Того ж дня Міністерство оборони України почало переговори зі США, SpaceX і партнерами по НАТО.

Натомість Ілон Маск заявив, що обмеження швидкості для Starshield визначають американські військові, а остаточне рішення залежить від президента США.

Водночас у Білому домі заперечили причетність адміністрації Дональда Трампа до обмежень. Сам Трамп також заявив, що не причетний до обмежень.