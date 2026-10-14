Маск відповів на прохання зняти ліміт Starlink для України: "Вирішує Трамп і військові США"
Обмеження швидкості для військових терміналів Starshield, якими користується Україна, встановлює не SpaceX, а армія США. Остаточне слово за американським президентом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власника SpaceX Ілона Маска в соцмережі X.
Що попросив Федоров
Увечері 14 жовтня Федоров написав, що терміналам Starlink повертають зв'язок на швидкостях до 160 км/год. У Telegram він додав, що ударні дрони та перехоплювачі тепер мають знову піднятися в небо.
Наступним кроком ексміністр назвав повне зняття ліміту швидкості для Starshield. Це військова версія системи, і її робота, за його словами, критично важлива для оборони України.
"Дякую, Ілоне Маску. Сподіваємося на вашу подальшу підтримку", - звернувся Федоров до бізнесмена.
Відповідь Маска
Мільярдер пояснив, що Starlink і Starshield належать різним власникам і керуються за різними правилами.
"Системи Starshield належать уряду США і перебувають під його контролем. Будь-які обмеження швидкості чи використання визначають американські військові, а зрештою - президент США", - написав Маск.
Starlink, за словами Маска, є комерційним сервісом SpaceX. Його можна застосовувати лише для цивільних або оборонних завдань. Для наступальних військових операцій сервіс не підходить, бо для комерційної компанії це було б недоречно.
Нагадаємо, у ніч на 14 жовтня українські військові помітили, що термінали Starshield на безпілотниках тримають зв'язок лише до 160 км/год. Starshield - це військова версія Starlink. Подекуди сигнал зникав навіть на менших швидкостях.
Через збої частину бойових місій довелося скасувати. Президент України Володимир Зеленський назвав обмеження великою помилкою, яка коштуватиме людських життів.
За його словами, Росія скористалася проблемами зі зв'язком і влаштувала одну з наймасштабніших атак на Україну.