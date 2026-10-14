Маск відповів на прохання зняти ліміт Starlink для України: "Вирішує Трамп і військові США"

Обмеження швидкості для військових терміналів Starshield, якими користується Україна, встановлює не SpaceX, а армія США. Остаточне слово за американським президентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власника SpaceX Ілона Маска в соцмережі X .

Що попросив Федоров

Увечері 14 жовтня Федоров написав, що терміналам Starlink повертають зв'язок на швидкостях до 160 км/год. У Telegram він додав, що ударні дрони та перехоплювачі тепер мають знову піднятися в небо.

Наступним кроком ексміністр назвав повне зняття ліміту швидкості для Starshield. Це військова версія системи, і її робота, за його словами, критично важлива для оборони України.

"Дякую, Ілоне Маску. Сподіваємося на вашу подальшу підтримку", - звернувся Федоров до бізнесмена.

Відповідь Маска

Мільярдер пояснив, що Starlink і Starshield належать різним власникам і керуються за різними правилами.

"Системи Starshield належать уряду США і перебувають під його контролем. Будь-які обмеження швидкості чи використання визначають американські військові, а зрештою - президент США", - написав Маск.

Starlink, за словами Маска, є комерційним сервісом SpaceX. Його можна застосовувати лише для цивільних або оборонних завдань. Для наступальних військових операцій сервіс не підходить, бо для комерційної компанії це було б недоречно.