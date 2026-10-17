Зеленский об ограничениях Starlink в Украине: "Это спланированная операция"

Зеленский подчеркнул, что Starlink имеет важное значение для Украины. Спутниковую связь используют как военные на фронте, так и гражданские.

В частности, посредством беспилотников из Starlink украинские военные могут доставлять еду и воду на позиции, куда не способна добраться наземная техника. В то же время, президент отметил, что пока такой возможности нет.

Отдельно он обратил внимание на использование терминалов в дронах-перехватчиках, предназначенных для борьбы с реактивными "Шахедами" и другими скоростными беспилотниками.

По словам Зеленского, из-за ограничения скорости такие дроны не могут полноценно выполнять свои задачи. Когда беспилотник разгоняется до 161 км/ч, Starlink отключается, после чего операторы теряют дрон.

Зеленский заявил о спланированной операции

Чтобы выяснить, связаны ли проблемы с техническими неисправностями оборудования SpaceX или речь идет о целенаправленных ограничениях, украинская сторона провела проверку в странах ЕС.

"Мы отправили пару машин на территорию стран ЕС из Starlink и они ехали со скоростью 180 км в час и Starlink работает", – пояснил президент.

Зеленский заявил, что результаты этой проверки указывают на отличия в работе Starlink в Украине и за ее пределами.

"Вывод – ограничения действуют на территории Украины, то есть это спланированная операция", - добавил он.

Украина пытается получить ответ от SpaceX

По словам президента, украинская сторона ведет переговоры на разных уровнях. К ним привлечены военные, Министерство обороны и дипломаты. Украина также пытается связаться напрямую с компанией SpaceX.

Однако, как отметил Зеленский, украинские военные и представители Минобороны пока не получили ответа.

"На разных уровнях говорят, что это технические проблемы, но, как я сказал, эти проблемы есть в Украине, на территории ЕС этих проблем нет. Мы это проверили", – подчеркнул он.

Президент подытожил, что из-за этих ограничений Украина пока не может использовать Starlink или Starshield для сбивания реактивных "Шахедов" на своей территории.

Что предшествовало

Напомним, обограничении работы военной версии спутниковой связи Starlink – Starshield – стало известно 14 октября. Терминалы на украинских беспилотниках начали терять связь на скорости более 160 км/ч.

В тот же день Министерство обороны Украины начало переговоры с США, SpaceX и партнерами по НАТО.

Илон Маск заявил, чтоограничение скорости для Starshield определяют американские военные, а окончательное решение зависит от президента США.

В то же время в Белом доме отрицали причастность администрации Дональда Трампа к ограничениям. Сам Трамп также заявил, что не причастен к ограничениям.