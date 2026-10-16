Маск переконав Трампа сповільнити Starlink для України, - The Telegraph

Власник SpaceX виступив ініціатором ідеї обмежити роботу "військового пакету" Starlink для України. Таку пропозицію він передав президенту США Дональду Трампу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Чотири поінформовані джерела видання розповіли, що Маск звернувся до Трампа з пропозицією запровадити обмеження швидкості в системі, що ускладнило роботу української протидронової оборони.

Один із співрозмовників журналістів уточнив, що президент США "погодився" із пропозицією власника SpaceX. Він фактично дав "зелене світло" Пентагону.

"Він (Маск - ред.) написав у твіті, що невинний і що це зробила адміністрація США. Насправді в цьому брали участь вони обидва (з Трампом - ред.)", - стверджує джерело The Telegraph.

Високопоставлений європейський чиновник і два добре обізнані українські джерела також підтвердили цю версію подій.

Що казали Маск і Трамп

Нагадаємо, через обмеження, введені США, українські дрони втрачали зв'язок зі Starshield при швидкості понад 160 км/год.

На початку дії обмежень траплялися випадки, коли допустима швидкість була ще нижчою.