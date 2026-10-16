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Маск переконав Трампа сповільнити Starlink для України, - The Telegraph

22:14 16.10.2026 Пт
2 хв
aimg Іван Носальський
Маск переконав Трампа сповільнити Starlink для України, - The Telegraph Фото: власник SpaceX Ілон Маск та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Власник SpaceX виступив ініціатором ідеї обмежити роботу "військового пакету" Starlink для України. Таку пропозицію він передав президенту США Дональду Трампу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Чотири поінформовані джерела видання розповіли, що Маск звернувся до Трампа з пропозицією запровадити обмеження швидкості в системі, що ускладнило роботу української протидронової оборони.

Один із співрозмовників журналістів уточнив, що президент США "погодився" із пропозицією власника SpaceX. Він фактично дав "зелене світло" Пентагону.

"Він (Маск - ред.) написав у твіті, що невинний і що це зробила адміністрація США. Насправді в цьому брали участь вони обидва (з Трампом - ред.)", - стверджує джерело The Telegraph.

Високопоставлений європейський чиновник і два добре обізнані українські джерела також підтвердили цю версію подій.

Що казали Маск і Трамп

Нагадаємо, через обмеження, введені США, українські дрони втрачали зв'язок зі Starshield при швидкості понад 160 км/год.

На початку дії обмежень траплялися випадки, коли допустима швидкість була ще нижчою.

Коментуючи ситуацію, Ілон Маск заявляв, що Starshield належить уряду США та американським військовим, і тільки вони можуть регулювати умови його роботи.

При цьому сьогодні, 16 жовтня, Дональд Трамп заявив, що не ухвалював рішення про обмеження роботи Starlink для України.

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