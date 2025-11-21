Зеленський обговорює мирний план США з лідерами Європи: що відомо

Що передувало

Раніше повідомлялось, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сьогодні, 21 листопада, скасував низку зустрічей, щоб обговорити з президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом новий мирний план.

Також вчора стало відомо, що президент Володимир Зеленський ознайомився з пропозиціями, провівши переговори з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом.

За даними ЗМІ, документ має 28 пунктів. Білий дім не підтверджує і не розкриває цих пунктів, але заявляє, що план підтримує президент Дональд Трамп і вважає його прийнятним для обох сторін.

Європейські лідери вже назвали план Трампа "капітуляцією України" через відсутність реальних поступок Росії і готують свій варіант щодо кроків для врегулювання російсько-української війни.

Більше про "мирний план США", його деталі, а також "агресивний графік" – у матеріалі РБК-Україна.