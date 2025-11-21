Зеленський обговорює мирний план США з лідерами Європи: що відомо

Президент України Володимир Зеленський проводить телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем'єром Британії Кіром Стармером.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
За даними джерела РБК-Україна, політики обговорюють проект нового мирного плану щодо припинення війни в Україні.
Також повідомлялось, що європейські лідери планують завтра провести екстрену нараду на саміті G20 у ПАР для обговорення мирного плану США.
За повідомленням The Guardian, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також може дуже скоро поговорити із Зеленським.
При цьому на брифінгу Європейської комісії підкреслили, що Євросоюз не був офіційно повідомлений про підготовку плану Сполучених Штатів та Росії щодо завершення війни в Україні до його оприлюднення.
Раніше повідомлялось, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сьогодні, 21 листопада, скасував низку зустрічей, щоб обговорити з президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом новий мирний план.
Також вчора стало відомо, що президент Володимир Зеленський ознайомився з пропозиціями, провівши переговори з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом.
За даними ЗМІ, документ має 28 пунктів. Білий дім не підтверджує і не розкриває цих пунктів, але заявляє, що план підтримує президент Дональд Трамп і вважає його прийнятним для обох сторін.
Європейські лідери вже назвали план Трампа "капітуляцією України" через відсутність реальних поступок Росії і готують свій варіант щодо кроків для врегулювання російсько-української війни.
Більше про "мирний план США", його деталі, а також "агресивний графік" – у матеріалі РБК-Україна.