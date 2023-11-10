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РЕН-ТВ та "Известия". Канада запровадила санкції проти РФ за військову пропаганду

П'ятниця 10 листопада 2023 18:32
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РЕН-ТВ та "Известия". Канада запровадила санкції проти РФ за військову пропаганду Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канада запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, за дезінформацію та військову пропаганду проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на список санкцій.

Так, до російського санкційного списку внесли шість юридичних осіб і дев'ять фізичних.

"Канада запроваджує санкції проти компаній, які розміщують і підтримують різні платформи, що використовуються для поширення російської дезінформації, включно зі ЗМІ, газетами та вебсайтами", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, санкції ввели проти:

  • Некомерційного партнерства "Центр соціально-консервативної політики";
  • Інституту держави і права Російської академії наук (РАН);
  • російського проєкту Russia Beyond;
  • газети "Известия";
  • газети "Парламентская газета";
  • каналу РЕН-ТВ.

Санкції Канади проти РФ

Раніше Канада анонсувала запровадження нових санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили інститути, громадські організації та фізичні особи.

У цей час Канада запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапила низка банків, наукових інститутів та заводів.

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