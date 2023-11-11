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Уряд Канади запросив у парламенту 385 млн доларів на військову підтримку України

Субота 11 листопада 2023 01:02
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Уряд Канади запросив у парламенту 385 млн доларів на військову підтримку України Фото: уряд Канади просить парламент передати 385 млн доларів (flickr.com)
Автор: Антон Малиновський

Уряд Канади звернувся до парламенту країни із запитом виділити на) допомогу Україні 500 млн канадських доларів (близько 385 млн доларів США).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

В бюджетному документі, внесеному урядом Канади до Палати громад, йдеться про прохання виділити кошти на військову допомогу Україні. Зазначається, що ці гроші будуть направлені на "надання обладнання і послуг Україні, яка захищає свій суверенітет, в тому числі, вогнепальної зброї, дронів, навчання пілотів та обслуговування танків".

Крім цього, документ передбачає виділення 38,5 млн дол США на канадську військову тренувальну місію UNIFIER та більш як 67 млн дол США на міграційну програму “Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки”.

Допомога від Канади

Раніше ЗМІ повідомляли, що федеральний уряд оголосить про додаткову військову допомогу Україні в розмірі 650 мільйонів доларів (482,6 млн доларів США) протягом наступних кількох років. Пізніше Канада офіційно заявила про надання цієї допомоги.

У рамках цих грошей Канада поставить більше танків Leopard 2. Це пов'язано з червневим зобов'язанням надати допомогу в технічному обслуговуванні та ремонті в Польщі військових танків, переданих союзниками.

Крім цього, українські рятувальники отримали чергову партію допомоги від Канади - роботів для дистанційного розмінування територій.

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