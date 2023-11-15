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Зеленский обсудил с Трюдо усиление украинской ПВО

Киев, Среда 15 ноября 2023 21:15
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Зеленский обсудил с Трюдо усиление украинской ПВО Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьером Канады Джастином Трюдо. Одной из тем переговоров стало усиление украинской системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По словам Зеленского, он поблагодарил Трюдо за экономическую и оборонную поддержку Украины. В частности, многолетняя канадская программа помощи является очень важным сигналом для мира насчет поддержки нашей страны до победы в войне.

"Обсудили ситуацию на поле боя, дальнейшее оборонное сотрудничество с акцентом на усиление украинской системы ПВО, а также увеличение возможностей мобильных огневых групп для борьбы с БПЛА", - добавил президент.

Он отметил, что поблагодарил Канаду за новый пакет санкций против России и предложение создать коалицию для возвращения украинских детей, которых депортировала Россия. Были обсуждены шаги для реализации инициативы.

Также Зеленский добавил, что благодарен за решение Канады помочь Украине в финансировании второй очереди строительства музея Голодомора-геноцида.

В ходе переговоров была затронута и тема ситуации на Ближнем Востоке.

Помощь Украине от Канады

Стоит заметить, что Канада является союзником Украины с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов. Страна уже предоставила нашим военным танки Leopard 2 и другую военную технику.

Также недавно правительство Канады запросило у парламента выделить 385 млн долларов на военную помощь Украине.

При этом несколько дней назад канадские власти ввели санкции против россиян за дезинформацию и военную пропаганду против Украины.

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