UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом, зустрінуться на G7

18:48 14.06.2026 Нд
2 хв
Про що говорили Зеленський і Трамп?
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп і Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. Сторони обговорили кілька тем, включаючи досягнення миру в Україні та зустріч на G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави держави в Telegram.

"Щойно провів чудову розмову з... Трампом. Я привітав президента Трампа з днем народження, і ми доволі детально обговорили багато ключових речей, серед яких, звісно, мир", - написав український лідер.

Зеленський зазначив, що під час розмови побажав Трампу успіхів, насамперед у його зусиллях щодо завершення війни Росії проти України.

Читайте також: У Європі спробують переконати Трампа підтримати переговори з РФ, - ЗМІ

Окрім того, президент висловив подяку за підтримку, яку США надають Україні, і наголосив, що Київ з вдячністю пам'ятає кожен крок цієї підтримки - від протиракетних комплексів Javelin до систем ППО Patriot.

Також Зеленський повідомив, що він говорив з Трампом про те, як наблизити мир вже зараз. За його словами, є певні ідеї.

"Ми обговорили те, що може допомогти наблизити мир зараз, і я поінформував Президента про останні події на полі бою та про те, як зміцнилася наша позиція. Домовились, що обговоримо більше під час нашої зустрічі на саміті G7. У нас є деякі хороші ідеї, які можуть допомогти наблизити мир і захистити життя", - резюмував глава держави.

Зустріч Зеленського і Трампа на G7

Нагадаємо, завтра у Франції розпочнеться саміт G7, у робочій сесії якого візьмуть участь президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп.

До цього ЗМІ писали, що у Трампа не було в планах окремої зустрічі із Зеленським, але виходячи з публікації президента, така зустріч таки відбудеться.

До речі, сьогодні Politico писало, що Україна та Європа на тлі успіхів Києва на полі бою та у війні безпілотників планують переконати Трампа в кількох речах.

Зокрема, вони хочуть переконати Трампа прискорити поставки ракет і систем Patriot, відновити підтримку України та посилити економічний тиск на РФ, щоб Москва сумлінно почала вести переговори.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна в Україні