Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом, встретятся на G7

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили несколько тем, включая достижение мира в Украине и встречу на G7.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы государства в Telegram.
"Только что провел замечательный разговор с... Трампом. Я поздравил президента Трампа с днем рождения, и мы довольно подробно обсудили много ключевых вещей, среди которых, конечно, мир", - написал украинский лидер.
Зеленский отметил, что во время разговора пожелал Трампу успехов, прежде всего в его усилиях по завершению войны России против Украины.
Кроме того, президент выразил благодарность за поддержку, которую США оказывают Украине, и подчеркнул, что Киев с благодарностью помнит каждый шаг этой поддержки - от противоракетных комплексов Javelin до систем ПВО Patriot.
Также Зеленский сообщил, что он говорил с Трампом о том, как приблизить мир уже сейчас. По его словам, есть определенные идеи.
"Мы обсудили то, что может помочь приблизить мир сейчас, и я проинформировал Президента о последних событиях на поле боя и о том, как укрепилась наша позиция. Договорились, что обсудим больше во время нашей встречи на саммите G7. У нас есть некоторые хорошие идеи, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизнь", - резюмировал глава государства.
Напомним, завтра во Франции начнется саммит G7, в рабочей сессии которого примут участие президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп.
До этого СМИ писали, что у Трампа не было в планах отдельной встречи с Зеленским, но исходя из публикации президента, такая встреча таки состоится.
Кстати, сегодня Politico писало, что Украина и Европа на фоне успехов Киева на поле боя и в войне беспилотников планируют убедить Трампа в нескольких вещах.
В частности, они хотят убедить Трампа ускорить поставки ракет и систем Patriot, возобновить поддержку Украины и усилить экономическое давление на РФ, чтобы Москва добросовестно начала вести переговоры.