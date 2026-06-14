Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом, встретятся на G7

"Только что провел замечательный разговор с... Трампом. Я поздравил президента Трампа с днем рождения, и мы довольно подробно обсудили много ключевых вещей, среди которых, конечно, мир", - написал украинский лидер.

Зеленский отметил, что во время разговора пожелал Трампу успехов, прежде всего в его усилиях по завершению войны России против Украины.

Кроме того, президент выразил благодарность за поддержку, которую США оказывают Украине, и подчеркнул, что Киев с благодарностью помнит каждый шаг этой поддержки - от противоракетных комплексов Javelin до систем ПВО Patriot.

Также Зеленский сообщил, что он говорил с Трампом о том, как приблизить мир уже сейчас. По его словам, есть определенные идеи.



"Мы обсудили то, что может помочь приблизить мир сейчас, и я проинформировал Президента о последних событиях на поле боя и о том, как укрепилась наша позиция. Договорились, что обсудим больше во время нашей встречи на саммите G7. У нас есть некоторые хорошие идеи, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизнь", - резюмировал глава государства.