Зеленський обговорив ситуацію на Запорізькій АЕС з Гутеррешем

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського у Telegram .

Також Зеленський подякував Гутеррешу за чітку позицію щодо невизнання ООН "референдумів", які Росія провела на окупованих територіях України.

Зазначається, що політики обговорили проблематику ядерної безпеки в контексті ситуації на ЗАЕС.

Нагадаємо, МАГАТЕ констатувало збільшення кількості обстрілів Запорізької АЕС останніми днями.

Окрім того, вчора Рада безпеки ООН проводело позачергове засідання у зв'язку з проведенням Росією незаконних "референдумів" на захоплених територіях України. На ньому також виступив Зеленський, який розповів, як можна зупинити російську агресію.

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