Чотири пункти. Зеленський пояснив, як можна зупинити російську агресію

Щоб зупинити російську агресію, проти неї необхідно ввести жорсткі санкції, а також виключити з усіх міжнародних організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на засіданні Ради безпеки ООН.

Президент запропонував алгоритм із чотирьох кроків, спрямований на зупинку агресії Російської Федерації.

По-перше, необхідно забезпечити повну ізоляцію Росії. Зеленський заявив, що країна не може залишатися членом Ради безпеки ООН із правом вето, якщо проводить геноцидну політику та погрожує ядерними ударами.

Росію слід виключити із усіх міжнародних організацій. Якщо таке виключення важко досягти з процедурної точки зору, потрібно призупинити її участь.

По-друге, потрібно відновити жорсткіші санкції проти Росії. Будь-які анексії у світі - це злочин проти будь-якої держави, оскільки непорушність кордонів є життєво важливим принципом.

По-третє, будь-які злочинні дії Росії нічого не змінюють для України - ми не піддамося шантажу терористів.

Президент наголосив, що йде війна, і українці на ній захищають незалежність та міжнародне право як таке. Україна має отримати усі види допомоги для своєї оборони, аби агресор програв.

По-четверте, Україна має отримати чіткі та юридично обов'язкові гарантії колективної безпеки. Також Зеленський наголосив на важливості нової архітектури безпеки світу.