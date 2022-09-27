Радбез ООН збереться через "референдуми" в Україні. Планується виступ Зеленського
Сьогодні планується проведення позачергового засідання Радбезу ООН щодо незаконних "референдумів" на захоплених територіях України. Президент України Володимир Зеленський також планує виступити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
"Очікується, що Росія буде намагитсь запобігти відеозверненню Зеленського голосуванням", - йдеться у повідомленні.
У таких процедурних голосуваннях постійні члени не мають права вето, але їм потрібна більшість у 9 із 15 голосів членів ради.
Також стало відомо, що постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд планує подати резолюцію, яка засуджує Росію та декларує, що Рада Безпеки ООН не підтримує застосування сили для перекроювання кордонів під час режиму безпеки.
Американські дипломати взаємодіятимуть з усіма країнами у Раді безпеки, включаючи дипломатів з Китаю та Індії, щоб змусити їх проголосувати "за".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна скликає Радбез ООН через "референдуми" Росії на окупованих територіях.
Пізніше стало відомо, що Радбез ООН проведе нараду щодо "референдумів" в Україні.
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