Радбез ООН збереться через "референдуми" в Україні. Планується виступ Зеленського

Сьогодні планується проведення позачергового засідання Радбезу ООН щодо незаконних "референдумів" на захоплених територіях України. Президент України Володимир Зеленський також планує виступити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

"Очікується, що Росія буде намагитсь запобігти відеозверненню Зеленського голосуванням", - йдеться у повідомленні.

У таких процедурних голосуваннях постійні члени не мають права вето, але їм потрібна більшість у 9 із 15 голосів членів ради.

Також стало відомо, що постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд планує подати резолюцію, яка засуджує Росію та декларує, що Рада Безпеки ООН не підтримує застосування сили для перекроювання кордонів під час режиму безпеки.

Американські дипломати взаємодіятимуть з усіма країнами у Раді безпеки, включаючи дипломатів з Китаю та Індії, щоб змусити їх проголосувати "за".