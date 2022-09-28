Зеленський обговорив ситуацію на Запорізькій АЕС з Гутеррешем
Президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем загрозливу ситуації на Запорізькій АЕС, яку спричинила російська агресія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського у Telegram.
Зазначається, що політики обговорили проблематику ядерної безпеки в контексті ситуації на ЗАЕС.
Також Зеленський подякував Гутеррешу за чітку позицію щодо невизнання ООН "референдумів", які Росія провела на окупованих територіях України.
Нагадаємо, МАГАТЕ констатувало збільшення кількості обстрілів Запорізької АЕС останніми днями.
Окрім того, вчора Рада безпеки ООН проводело позачергове засідання у зв'язку з проведенням Росією незаконних "референдумів" на захоплених територіях України. На ньому також виступив Зеленський, який розповів, як можна зупинити російську агресію.
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